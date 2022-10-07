Суд дал Илону Маску время до 28 октября на завершение по покупке Twitter

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CentralAsia (CA) - Канцлерский суд штата Делавэр (США), рассматривающий тяжбу между миллиардером Илоном Маском и Twitter, постановил 6 октября, что к 28 октября Маск должен завершить сделку по приобретению платформы, если он хочет избежать судебного разбирательства.

Это решение связано с тем, что несколько дней назад Маск сделал повторное предложение о покупке Twitter.

Первый раз стороны договорились о сделке в апреле. Вскоре у господина Маска появились претензии к сервису — по его мнению, Twitter не давал ему полной информации о количестве ботов и спам-аккаунтов на платформе. Из-за этого господин Маск захотел разорвать сделку. В итоге господин Маск и Twitter подали иски друг к другу. Однако во вторник стало известно, что миллиардер снова предложил руководству сервиса сделку — на тех же условиях, что и в апреле — и попросил прекратить судебное разбирательство.

В четверг состоялось первое слушание по делу. Адвокаты господина Маска в суде призвали Twitter перенести судебное заседание на 17 октября, чтобы миллиардер мог привлечь необходимое для оплаты сделки финансирование и завершить ее. По словам его адвокатов, в Twitter пока не ответили на его предложение о покупке. В зачитанном в суде заявлении Twitter говорилось, что господин Маск и его адвокаты вели себя нечестно, заявив о желании завершить сделку всего за несколько дней до суда. По мнению Twitter, это «предложение — приглашение к дальнейшим злоупотреблениям и проволочкам», и он отказывается отзывать иск. Судья принял решение отложить слушания и дал господину Маску время до 28 октября — если он не договорится о сделке к этому времени, ему придется предстать перед судом.