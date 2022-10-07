экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президентские выборы в Казахстане: Кандидат от оппозиции Нурлан Ауесбаев сдал документы в ЦИК
Нурлан Ауесбаев
Нурлан Ауесбаев

CentralAsia (KZ) -  Кандидат в президенты Казахстана от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев подал документы в Центральную избирательную комиссию, сообщается на сайте ЦИК.

Кандидат предоставил:

выписку из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана» о выдвижении в президенты РК;

заявление о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты РК с приложением биографических данных;

документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счёт Центральной избирательной комиссии РК;

копию документа, удостоверяющего личность;

копию диплома о высшем образовании.

Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана выдвинула своего кандидата на президентские выборы 1 октября. Нурлан Ауесбаев родился в Туркестанской области, окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауэзова, работал в местных исполнительных органах.

Выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Казахстане создали народную коалицию для выдвижения Касым-Жомарта Токаева на выборах
  • Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
  • Токаев согласился баллотироваться в президенты Казахстана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com