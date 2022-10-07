Президентские выборы в Казахстане: Кандидат от оппозиции Нурлан Ауесбаев сдал документы в ЦИК

Нурлан Ауесбаев

CentralAsia (KZ) - Кандидат в президенты Казахстана от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев подал документы в Центральную избирательную комиссию, сообщается на сайте ЦИК.

Кандидат предоставил:

выписку из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана» о выдвижении в президенты РК;

заявление о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты РК с приложением биографических данных;

документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счёт Центральной избирательной комиссии РК;

копию документа, удостоверяющего личность;

копию диплома о высшем образовании.

Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана выдвинула своего кандидата на президентские выборы 1 октября. Нурлан Ауесбаев родился в Туркестанской области, окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауэзова, работал в местных исполнительных органах.

Выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября.

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