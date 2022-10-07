Президентские выборы в Казахстане: Кандидат от оппозиции Нурлан Ауесбаев сдал документы в ЦИК

CentralAsia (KZ) - Кандидат в президенты Казахстана от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев подал документы в Центральную избирательную комиссию, сообщается на сайте ЦИК.
Кандидат предоставил:
выписку из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана» о выдвижении в президенты РК;
заявление о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты РК с приложением биографических данных;
документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счёт Центральной избирательной комиссии РК;
копию документа, удостоверяющего личность;
копию диплома о высшем образовании.
Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана выдвинула своего кандидата на президентские выборы 1 октября. Нурлан Ауесбаев родился в Туркестанской области, окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауэзова, работал в местных исполнительных органах.
Выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября.