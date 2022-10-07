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Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в российский город Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В международном аэропорту «Пулково» высокого гостя встретили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор города Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.

Сегодня состоится неформальный саммит Содружества Независимых Государств.

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