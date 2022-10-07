Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в российский город Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В международном аэропорту «Пулково» высокого гостя встретили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор города Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.

Сегодня состоится неформальный саммит Содружества Независимых Государств.