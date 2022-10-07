В России признали незаконным возбуждение первого уголовного дела за уклонение от мобилизации

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CentralAsia (CA) - Прокуратура Пензенской области России признала незаконным решение о возбуждении первого уголовного дела об уклонении от явки по повестке о мобилизации (статья 328 УК). Об этом сообщает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Прокуратура Пензенской области [почитала Пленум Верховного суда и] признала решение о возбуждении дела незаконным. Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию причиненного 48-часовым задержанием», — написал правозащитник.

Следственный комитет планирует обжаловать решение прокуратуры, добавил Чиков.

Ранее сообщалось об уголовном деле против жителя Пензя, отказавшегося подписывать повестку. Чиков тогда подчеркивал: «Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, статья 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу».