Алиев раскритиковал позицию Армении, которая не хочет выполнять соглашение по коридору через Армению

Ильхам Алиев

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на встрече в Праге не смог получить ответа от премьер-министра Армении Никола Пашиняна о маршруте автомобильной дороги в рамках открытия коммуникаций.

«Открытие коммуникаций не является частью мирного договора (между Азербайджаном и Арменией). По сути это уже должно было произойти (открытие коммуникаций), так как это является обязательством Армении, взятым 10 ноября 2020 года, но которое до сих пор не выполнено», - сказал Алиев в Праге.

По его словам, «к сожалению, когда я сегодня обратился к премьер-министру Армении с предложением, наконец, предоставить нам маршрут автомобильной дороги, то снова не смог получить от него ответа».

«Это уже не смешно. Все знают, где должна проходить железная и автомобильная дороги. Непонятно нежелание добровольно предоставить нам проход в Нахчыван. Нарушение своих обязательств - конечно, факт вопиющий. Но мы пока проявляем терпение, проявляем выдержку. Я уверен, что мы и этого тоже добьемся, но желательно быстрее, чем позже», - сказал Алиев.

Непонятно нежелание добровольно предоставить нам проход в Нахчыван. Нарушение своих обязательств - конечно, факт вопиющий. Но мы пока проявляем терпение, проявляем выдержку. Я уверен, что мы и этого тоже добьемся, но желательно быстрее, чем позже. pic.twitter.com/4uPklHUlHh — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 7, 2022