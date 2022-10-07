Бизнес-делегация США планирует посетить Туркменистан

CentralAsia (TM) - 5 октябряв режиме видеоконференции было проведено очередное заседание Делового совета «Туркменистан–США». Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе онлайн-заседания состоялся обмен мнениями по организации визита представительной бизнес-делегации США в Туркменистан до конца текущего года.

На мероприятии были обсуждены ключевые аспекты двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Во встрече приняли участие члены правительства Туркменистана, руководители министерств и ведомств страны, исполнительный директор Совета Эрик Стюарт, посол США в Туркменистане Мэттью Климоу и руководители крупнейших компаний США, в частности «John Deere», «Case New Holland», «Boeing», «Exxon Mobil», «General Electric», «Coca Cola», «Zeppelin», «Westport Trading Ltd.», «Caterpillar», «Oxbow» и «Visa».

Стороны подчеркнули необходимость диверсификации экономического партнерства между Туркменистаном и США с особым вниманием на инвестиционную, финансово-банковскую, сельскохозяйственную, нефтегазовую, транспортно-логистическую и технологическую сферы.

Туркменская сторона выразила приверженность правительства Туркменистана расширению торгово-экономического сотрудничества с бизнес-структурами США.

Руководство Делового Совета, с удовлетворением отметив практику регулярного продуктивного диалога, выступило с инициативой о внесении предложений в ближайшей перспективе по новым формам и направлениям сотрудничества.

В рамках заседания Делового совета состоялись десятки онлайн-встреч по различным направлениям туркмено-американского сотрудничества.