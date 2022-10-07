В Казахстане завершены учения ОДКБ

CentralAsia (KZ) - В Казахстане завершились учения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил объединенный пресс-центр учений.

С третьего по седьмое октября в Казахстане проходила активная фаза обучения формирований «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022», «Эшелон-2022». В ходе сборов военные показали навыки слаженных действий, сообщили в пресс-центре.

«В рамках учений «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» выполнены задачи по совершенствованию слаженности органов управления, боевой готовности и оперативной совместимости. Все, без исключения, участники показали высокие результаты», - отметил первый замминистра обороны – начальник генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Марат Хусаинов.

Учения позволили повысить практические навыки командования ОДКБ в планировании, обеспечении устойчивости и непрерывности управления войсками, а также усовершенствовать уровень полевой выучки и слаженности действий сил.

Подразделения в рамках учений «Эшелон-2022» отрабатывали действия в условиях диверсии на железной дороге при перевозке войск.

Совместное специальное учение «Поиск-2022» предполагало, что в зоне ответственности стран ОДКБ произошел вооруженный конфликт.

На учении «Взаимодействие-2022» военные отработали элементы операции по локализации вооруженного конфликта.

В них приняли участие государства-члены ОДКБ – Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Учения велись на полигонах «Матыбулак» и «Гвардейский» Жамбылской области. Общая численность участников составила 6 500 человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения