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Монгольские геймеры ввезли в страну почти $1 млн 620 тыс.

CentralAsia (MNG) -  Монгольские киберспортсмены занимают 59-е место в мире по прибыли.

Согласно веб-сайту Esportearnings, на котором перечислены доходы спортсменов и команд в индустрии киберспорта, Монголия занимает 59-е место. За Монголией следуют Северная Македония, Хорватия, Венгрия и Южная Африка.

На сайте зарегистрировано 189 игроков из Монголии, которые получили общую прибыль в размере 1,6 миллиона долларов США и вложили ее в экономику своей страны.

Этот список возглавляют игроки из Китая, США и Южной Кореи.

Что касается монгольских игроков, то Action (Г. Сухбат), TOP (А. Бурэнбаяр), skryyy (Б. Билгутэй) и PikA (Э. Өнөболд) являются лидерами в Азии вместе с командой Stalwart из PUBG Mobile, за ними следуют erkast (Г. Эрдэнэцогт), kabal (Б. Бат-Энх) и dobu (Б. Ган-Эрдэнэ) из CSGO.

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