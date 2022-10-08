Эстония передаст Украине боеприпасы, зимнее обмундирование и бронежилеты

Иллюстративное фото // Минобороны Украины

CentralAsia (CA) - Министерство обороны Эстонии подготовило пакет военной помощи Украине, включающий артиллерийские и противотанковые боеприпасы, зимнее обмундирование и бронежилеты. Об этом сообщает пресс-служба эстонского военного ведомства.

«Помогая Украине, мы исходим из того, что и наша собственная обороноспособность должна быть постоянно обеспечена. В первую очередь мы планируем вместо отправляемой на Украину техники в ближайшее время получить новую», - заявил министр обороны Ханно Певкур.

На смену отправляемой в Украину противотанковой технике в декабре в Эсторию начнут поступать новые системы противотанкового оружия. Средства индивидуальной защиты также будут отправлены в Украину, а в Эстонии они в течение ближайших 3-5 месяцев будут заменены на более новые и современные.

Готовится также программа подготовки эстонскими инструкторами военных, обучение военных медиков.

Ранее Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму более 255 млн евро. Были поставлены противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и пакеты с сухим пайком.

Совместно с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты на сумму около 10 млн евро.