Монголия вынесла суровые приговоры китайскому шпиону и связанным с ним собственным гражданам

- Монголия, происшествия
- 10:03, 08 октября 2022
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CentralAsia (MNG) - 6 октября в Уголовном суде первой инстанции столичного района Чингэлтэй состоялся судебный процесс по делу о шпионаже в отношении гражданки Монголии Д. Алтанцэцэг и ее дочери Б. Эрдэнэзул.
Каждая из них была приговорена к 8 годам тюремного заключения на том основании, что сотрудничали с Бао Гоцзюнем (монгольская транскрипция: Бао Гуо Жун), сотрудником китайской разведывательной службы.
Бао Го Цзюнь, гражданин Китая, шпионивший в Монголии, был приговорен к 12 годам тюремного заключения, - сообщает монгольский новостной портал Isee.
Эрдэнэзул Баасан работала экспертом и консультантом по совместительству в СНБ, когда президентом был Баттулга Халтмаа.
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