Что подарили главы государств СНГ Владимиру Путину на его 70-летие?

CentralAsia (CA) - В Санкт-Петербурге 7 октября состоялся неформальный саммит глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). В этот же день президенту России Владимиру Путину исполнилось 70 лет.

Подарки глав государств СНГ Путину на его юбилей:

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналистам рассказал, что подарит трактор Belarus той же модели, которой пользуется сам.

«Самый лучший, ручной сборки. (...) Я ему предложу одну насадку-сеялку. Будем сеять хлеб, вырастим и — [президенту Польши Анджею] Дуде, [премьер-министру Польши Матеушу] Моравецкому, Европе, чтоб не голодали и не воровали хлеб в Украине, а везли бедным странам», - сказал он.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон привез с собой на мероприятие две пирамиды, собранные из десятков дынь и арбузов.

Также вокруг пирамид в Константиновском дворце был застелен ковер из фруктов.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил президента России Владимира Путина орденом «Олий даражали Дустлик» («Дружбы» высшей степени). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Награда присуждена «за огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества между народами наших стран, а также в связи с 70-летним юбилеем» Владимира Путина (7 октября).

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Орден «Дустлик» высшей степени был учреждён в 2020 году и является высшей государственной наградой Узбекистана для иностранных граждан и лиц без гражданства. Им могут награждаться главы государств и правительств (включая президента Узбекистана), представители парламентов других стран и международных организаций, видные деятели в разных сферах, в том числе граждане Узбекистана.

Что подарили другие главы государств неизвестно.