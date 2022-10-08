Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

CentralAsia (KZ) - 8 октября в семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает «Казгидромет».

Днем на севере, востоке Улытауской области ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

Днем на юго-западе Павлодарской области ожидается ветер южный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Актюбинской области ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15 м/с.

Ночью на востоке Костанайской области ожидается туман. Днем на севере области гроза. Ветер западный, северо-западный днем на западе области порывы 15-20 м/с.

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