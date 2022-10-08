Сильный ветер ожидается на западе Туркменистана

CentralAsia (TM) - Сильный ветер на западе Туркменистана, штормовая погода в средней части Каспия ожидается 10 октября, передает «Метеожурнал».

10 октября в западных районах Туркменистана усиления ветра до 14-19 м/с.

В акватории средней части Каспийского моря ветер с порывами до 15-20 м/с, местами до 22 м/с. На море шторм, высота волн до 2-2,5 метров.

В прикаспийской низменности западнее Балканабада (Небит-Дага) местами пылевая мгла с выносом масс пыли в акваторию Каспийского моря.