На Крымском мосту произошел взрыв и начался пожар.Видео
- Азия и мир, происшествия
- 11:00, 08 октября 2022
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- Обновлено: 11:05, 08 октября 2022 Кыргызча
CentralAsia (CA) - На Крымском мосту произошел взрыв, после этого там начался пожар, пишет Kerch.fm.
По предварительным данным, загорелась цистерна с топливом, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в телеграм. Радиостанция подтверждает, что огнем охвачен грузовой поезд.
«Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара», — написал Крючков
Дорожное управление «Тамань» сообщает, что движение по мосту приостановлено, там работают автодорожные службы и МЧС.
Kerch.fm сообщает, что дым от пожара идет в сторону пролива, но отмечает, что в акватории нет судов.
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