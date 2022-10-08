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На Крымском мосту произошел взрыв и начался пожар.Видео

CentralAsia (CA) -  На Крымском мосту произошел взрыв, после этого там начался пожар, пишет Kerch.fm.

По предварительным данным, загорелась цистерна с топливом, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в телеграм. Радиостанция подтверждает, что огнем охвачен грузовой поезд.

«Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара», — написал Крючков

Дорожное управление «Тамань» сообщает, что движение по мосту приостановлено, там работают автодорожные службы и МЧС.

Kerch.fm сообщает, что дым от пожара идет в сторону пролива, но отмечает, что в акватории нет судов.

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