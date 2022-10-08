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В Крыму планируют запустить паромную переправу после ЧП на мосту
Предыстория: На Крымском мосту произошел взрыв и начался пожар.Видео

CentralAsia (CA) -  Паромная переправа может быть запущена как альтернатива Крымскому мосту, на котором произошло возгорание топливной цистерны, сообщил агентству «Интерфакс-Юг» и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Движение через Крымский мост остановлено до выяснения обстоятельств, на месте работают специальные службы. Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы», - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, утром в субботу произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины инцидента устанавливаются.

Крымский мост временно закрыт для автотранспорта.

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