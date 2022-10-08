В Крыму планируют запустить паромную переправу после ЧП на мосту
- Азия и мир, происшествия
- 11:34, 08 октября 2022
- Просмотров: 161
CentralAsia (CA) - Паромная переправа может быть запущена как альтернатива Крымскому мосту, на котором произошло возгорание топливной цистерны, сообщил агентству «Интерфакс-Юг» и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
«Движение через Крымский мост остановлено до выяснения обстоятельств, на месте работают специальные службы. Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы», - сказал Лукашенко.
Как сообщалось, утром в субботу произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины инцидента устанавливаются.
Крымский мост временно закрыт для автотранспорта.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.