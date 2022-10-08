ISW: Украинские войска отразили наступление российской армии на Красное в Харьковской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 7 на 8 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска продолжают атаковать на севере Харькова. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили наступление российских войск на Красное, примерно в 30 км к северо-востоку от Харькова.

Выводы института:

Украинские силы продолжают контрнаступательные операции вдоль дороги Кременная-Сватово в западной части Луганской области.

Российские войска продолжали занимать оборонительные позиции на севере Херсонской области, а украинские и российские источники сообщали о продолжающихся боях к северу и северо-западу от Херсона.

Российские силы продолжают наземные атаки в Донецкой области.