Выставка «Сделано в Монголии 2022, в Республике Корея» проходит в Сеуле

CentralAsia (MNG) - Исполнительное агентство правительства Монголии, Департамент малых и средних предприятий, ООО «Мишээл Экспо», НПО «Ассоциация монгольских граждан в Корее» и администрация района Тундамун Сеула, Республика Корея, совместно организуют выставку «Сделано в Монголия 2022, в Корее». Выставка в Сеуле 10 проводится с 7 по 9 октября.

На открытии мероприятия присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в Республике Корея г-жа Сарантогос Эрдэнэцогт и губернатор Сеульского округа Тундэмун г-н Ли Пиль Хюн, которые пожелали успехов предпринимателям.

Выставка «Сделано в Монголии 2022, в Республике Корея» направлена ​​на расширение торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Республикой Корея, для монгольских предпринимателей и производителей для выхода на зарубежные рынки, привлечения инвесторов и продвижения продукции национальных производителей.

Участие принимают более 20 компаний, представляющих производителей шерсти, кашемира, кожи, швейных изделий, изделий ручной работы и косметики, в том числе ООО «Сувд кашмер», ООО «Сайн түмэн кашмер», ООО «Шүрэн гоёл» и ООО «Говь эрдэнэ кашмер».

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