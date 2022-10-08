экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Выставка «Сделано в Монголии 2022, в Республике Корея» проходит в Сеуле

CentralAsia (MNG) -  Исполнительное агентство правительства Монголии, Департамент малых и средних предприятий, ООО «Мишээл Экспо», НПО «Ассоциация монгольских граждан в Корее» и администрация района Тундамун Сеула, Республика Корея, совместно организуют выставку «Сделано в Монголия 2022, в Корее». Выставка в Сеуле 10 проводится с 7 по 9 октября.

На открытии мероприятия присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в Республике Корея г-жа Сарантогос Эрдэнэцогт и губернатор Сеульского округа Тундэмун г-н Ли Пиль Хюн, которые пожелали успехов предпринимателям.

Выставка «Сделано в Монголии 2022, в Республике Корея» направлена ​​на расширение торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Республикой Корея, для монгольских предпринимателей и производителей для выхода на зарубежные рынки, привлечения инвесторов и продвижения продукции национальных производителей.

Участие принимают более 20 компаний, представляющих производителей шерсти, кашемира, кожи, швейных изделий, изделий ручной работы и косметики, в том числе ООО «Сувд кашмер», ООО «Сайн түмэн кашмер», ООО «Шүрэн гоёл» и ООО «Говь эрдэнэ кашмер».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Монгольский филармонический оркестр-ансамбль «Морин хуур» выступит в концертном зале NHK
  • Некоторые НПО Монголии потребовали немедленной высылки посла России из страны
  • Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com