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В Самарканде проходит Международный гастрономический фестиваль. Фото

CentralAsia (UZ) -  7-8 октября в Самарканде проходит Международный гастрономический фестиваль, где посетителей ждет вкусная еда и праздничные выступления, передает Darakchi.

Также в рамках фестиваля пройдет в своем роде состязания среди предприятий общественного питания и поваров, а повара из зарубежных стран покажут мастер-класс для посетителей мероприятия.

Гостями из зарубежных стран являются - Хани Зейн Мухаммед (Hani Zeyn Mohammed) основатель и председатель правления Общества развития шеф-поваров Саудовской Аравии, Сертифицированный «Master Chef» всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (World Association of Chefs’ Society– WACS), Международный судья, аккредитованный WACS, Николай Андреевич Баратов - признанный эксперт по барбекю, международный кулинарный судья, почетный член Национальной гильдии шеф-поваров России и многих зарубежных профессиональных ассоциаций, Шарипов Шухрат - председатель ассоциации поваров Кыргызстана, международный кулинарный судья.

В фестивале участвуют команды поваров из зарубежных стран и каждой области Узбекистана, повара предприятий общественного питания, обслуживающих туристов, приезжающих из зарубежных стран. Целью фестиваля является широкая популяризация гастрономического потенциала страны, содействие международному сотрудничеству в направлении гастрономического туризма, увеличение туристического потока за счет популяризации национальных кулинарных традиций.

Организаторы мероприятия: Министерство туризма и культурного наследия, Хокимият Самаркандской области и Ассоциация поваров Узбекистана.

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