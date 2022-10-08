НАК России сообщил о причине взрыва на Крымском мосту

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- 14:09, 08 октября 2022
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|Продолжение: Момент взрыва на Крымском мосту. Видео
|Предыстория: На Крымском мосту произошел взрыв и начался пожар.Видео
CentralAsia (CA) - На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили РБК в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушены.
«Сегодня в 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекшего за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена», — говорится в сообщении.
Утром 8 октября на мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы.
Крымский мост временно закрыт для проезда автотранспорта. Власти прорабатывают вопрос запуска паромной переправы.