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НАК России сообщил о причине взрыва на Крымском мосту
Продолжение: Момент взрыва на Крымском мосту. ВидеоПредыстория: На Крымском мосту произошел взрыв и начался пожар.Видео

CentralAsia (CA) -  На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили РБК в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушены.

«Сегодня в 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекшего за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена», — говорится в сообщении.

Утром 8 октября на мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы.

Крымский мост временно закрыт для проезда автотранспорта. Власти прорабатывают вопрос запуска паромной переправы.

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