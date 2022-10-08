экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В России за сутки COVID-19 заболели почти 20,6 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 571 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, в стране количество госпитализаций за сутки составило 2 174 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими на 7,4%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 47 субъектах России, снижение количества госпитализаций произошло в 30 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 22 268 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 697. При этом, показатель заболеваемости за сутки опустился до показателей середины августа, когда в сутки регистрировалось 20-25 тыс. заболевших.

За минувшие сутки умерли 106 человек, накануне сообщалось о 104 умерших.

Выздоровели за сутки 38 289 человек, или на 3,2% меньше в сравнении с 7 октября, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 184 513 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 388 097 умерший и 20 385 431 выздоровевший.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Президентские выборы в Казахстане: Кандидат от оппозиции Нурлан Ауесбаев сдал документы в ЦИК
  • Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана
  • Назначена посланница Восточноазиатских юношеских игр «Улан-Батор-2023»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com