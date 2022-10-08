Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту

CentralAsia (CA) - Следственный комитет России сообщил, что по предварительным данным в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека.

«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — говорится в сообщении.

Утром 8 октября на мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь.

Крымский мост временно закрыт для проезда автотранспорта. Власти прорабатывают вопрос запуска паромной переправы.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушены.