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Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту
Продолжение: Момент взрыва на Крымском мосту. ВидеоПредыстория: На Крымском мосту произошел взрыв и начался пожар.Видео

CentralAsia (CA) -  Следственный комитет России сообщил, что по предварительным данным в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека.

«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — говорится в сообщении.

  • Утром 8 октября на мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь.
  • Крымский мост временно закрыт для проезда автотранспорта. Власти прорабатывают вопрос запуска паромной переправы.
  • По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушены.
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