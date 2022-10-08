Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту
- Азия и мир, происшествия
- 17:06, 08 октября 2022
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- Обновлено: 17:24, 08 октября 2022
|Продолжение: Момент взрыва на Крымском мосту. Видео
|Предыстория: На Крымском мосту произошел взрыв и начался пожар.Видео
CentralAsia (CA) - Следственный комитет России сообщил, что по предварительным данным в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека.
«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — говорится в сообщении.
- Утром 8 октября на мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь.
- Крымский мост временно закрыт для проезда автотранспорта. Власти прорабатывают вопрос запуска паромной переправы.
- По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушены.
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