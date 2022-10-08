Момент взрыва на Крымском мосту. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 17:40, 08 октября 2022
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CentralAsia (CA) - В Сети распространяются видеоролики с моментом взрыва на Крымском мосту.
- Утром 8 октября на мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь.
- Крымский мост временно закрыт для проезда автотранспорта. Власти прорабатывают вопрос запуска паромной переправы.
- По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушены.
- Следственный комитет России сообщил о трех погибших.
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