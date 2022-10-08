Токаев соответствует требованиям к кандидатам в президенты - ЦИК

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - В Центральной избирательной комиссии Казахстана заявили, что Касым-Жомарт Токаев соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты.

«Установить, что кандидат в президенты Токаев Касым-Жомарт Кемелулы соответствует предъявляемым к нему Конституцией и конституционным законом «О выбора» требованиям. Выдать в необходимом количестве подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата», - говорится в постановлении ЦИК.

На заседании ЦИК пояснили, что у правоохранительных органов также нет замечаний касательно кандидата.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах, которые пройдут 20 ноября 2022 года. Он станет кандидатом от недавно созданной «Народной коалиции».

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