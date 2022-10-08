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Свыше 200 дельфинов нашли мертвыми на берегу в Новой Зеландии

CentralAsia (KZ) -  Более 200 дельфинов-гринд погибли, выбросившись на берег на островах Чатем, принадлежащих Новой Зеландии. Об этом сообщил 8 октября портал Stuff, ссылаясь на министерство охраны окружающей среды страны..

«Примерно 215 гринд погибли, выбросившись на берег на отдаленных островах Чатем», — говорится в сообщении.

В сообщении указано, что новозеландское министерство получило сообщение о 250 выбросившихся дельфинов на северо-западе острова Чатем. Из-за условий на острове выживших дельфинов пришлось усыпить.

Отмечается, что на островах Чатем существует угроза нападения акул как на людей, так и на дельфинов.

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