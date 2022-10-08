В Праге прошел митинг профсоюзов против бедности

CentralAsia (CA) - Тысячи людей, представляющих различные профсоюзы Чехии, собрались в субботу, 8 октября, в центре Праги на митинг. Причиной стала слабая, по их мнению, поддержка населения со стороны правительства в условиях резкого падения уровня жизни. Об этом сообщает портал iDNES.cz.

Так, профсоюзы требуют от властей введения контроля над ценами на продукты питания, энергию или аренду жилья .

«Это неправильно, что люди должны искать вторую или даже третью работу. Мы хотим достойной работы, жизни и заработной платы», — цитирует издание чешского профсоюзного активиста Йозефа Стршедула.

Он также призвал власти страны немедленно повысить минимальную заработную плату до 18 200 крон (45 144 рубля).

По данным издания, профсоюзный митинг под названием «Пять минут после двенадцати» длился примерно полтора часа.