Женщина - кандидат в президенты сдала документы в ЦИК Казахстана

CentralAsia (KZ) - Единственная женщина - кандидат в президенты Казахстана Каракат Абден предоставила в Центральную избирательную комиссию полный пакет документов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«Сегодня в Центральную избирательную комиссию согласно статьям 54 и 55 Конституционного закона «О выборах», а также в соответствии с постановлением ЦИК "Об установлении форм избирательных документов по внеочередным выборам президента», были представлены документы Абден Каракат Жаксылык кызы о ее выдвижении кандидатом в президенты республиканским общественным объединением «Национальный альянс профессиональных социальных работников», - говорится в сообщении.

Ранее ЦИК заявил, что Касым-Жомарт Токаев соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты.

Действующий президент Казахстана будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах, которые пройдут 20 ноября 2022 года. Он станет кандидатом от недавно созданной «Народной коалиции».

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