экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Женщина - кандидат в президенты сдала документы в ЦИК Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Единственная женщина - кандидат в президенты Казахстана Каракат Абден предоставила в Центральную избирательную комиссию полный пакет документов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«Сегодня в Центральную избирательную комиссию согласно статьям 54 и 55 Конституционного закона «О выборах», а также в соответствии с постановлением ЦИК "Об установлении форм избирательных документов по внеочередным выборам президента», были представлены документы Абден Каракат Жаксылык кызы о ее выдвижении кандидатом в президенты республиканским общественным объединением «Национальный альянс профессиональных социальных работников», - говорится в сообщении.

Ранее ЦИК заявил, что Касым-Жомарт Токаев соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты.

Действующий президент Казахстана будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах, которые пройдут 20 ноября 2022 года. Он станет кандидатом от недавно созданной «Народной коалиции».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Момент взрыва на Крымском мосту. Видео
  • В Крыму планируют запустить паромную переправу после ЧП на мосту
  • На Крымском мосту произошел взрыв и начался пожар.Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com