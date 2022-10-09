Шойгу назначил командующего войсками России в Украине

Сергей Суровикин

CentralAsia (CA) - Министр обороны России Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в военных действиях в Украине.

«Решением министра обороны Российской Федерации командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин»,— сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга.

В июне Минобороны сообщало, что Сергей Суровикин руководит Южной группировкой войск.

Сергей Суровикин занимает пост главнокомандующего воздушно-космическими силами с 31 октября 2017 года. Он участвовал в вооруженном конфликте в Таджикистане, второй чеченской войне и военной действиях в Сирии.

В 2017 году получил звание Героя России за участие в военных действиях в Сирии.

В августе 1991 года Сергей Суровикин участвовал в «наведении конституционного порядка в Москве» по приказу ГКЧП. Тогда он командовал батальоном 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.