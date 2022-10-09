КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
- Азия и мир, политика
- 10:38, 09 октября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В Северной Корее 8 октября провели пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское военное командование.
По информации Сеула, речь шла о ракетах малой дальности, запущенных близ города Мунчхон в провинции Канвондо.
Ранее Сеул сообщал о пуске только одной северокорейской ракеты, а затем - зафиксировал пуск ещё одной.
Это уже 20 запуск ракет КНДР с начала года и седьмой пункт за менее чем две недели. Ранее США развернули в регионе Японского моря авианосец Ronald Reagan и проводят совместные учения с Японией и Южной Кореей. Пхеньян относится к этим учениям негативно.
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