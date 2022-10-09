экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Северной Корее 8 октября провели пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское военное командование.

По информации Сеула, речь шла о ракетах малой дальности, запущенных близ города Мунчхон в провинции Канвондо.

Ранее Сеул сообщал о пуске только одной северокорейской ракеты, а затем - зафиксировал пуск ещё одной.

Это уже 20 запуск ракет КНДР с начала года и седьмой пункт за менее чем две недели. Ранее США развернули в регионе Японского моря авианосец Ronald Reagan и проводят совместные учения с Японией и Южной Кореей. Пхеньян относится к этим учениям негативно.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • В Монголии за сутки выявлено 42 новых случая заражения COVID-19
  • Женщина - кандидат в президенты сдала документы в ЦИК Казахстана
  • НАК России сообщил о причине взрыва на Крымском мосту


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com