После начала военных действий Украину покинули 13,7 млн человек, - ООН

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CentralAsia (CA) - Украину с начала военной ситуации покинул 13 млн 736 тыс. 198 человек. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В Польшу, по данным агентства ООН, уехали более 6,6 млн человек, в Россию – более 2,8 млн, в Венгрию – более 1,5 млн, в Румынию – более 1,2 млн, в Словакию – свыше 836 тыс., Молдавия – 644 тыс., Беларусь – 16 тыс. 705.

Численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) на 1 января 2022 года составила 41 млн 167,3 тыс. человек.