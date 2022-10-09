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Германия передаст Украине 100 танков из Греции и Словакии

CentralAsia (CA) -  Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт анонсировала поставки в Украину системы ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии, передает CNN.

Ламбрехт рассказала о планах правительства во время визита в Литву, где она встречалась с министром обороны Арвидасом Анушаускасом и немецкими военными, которые дислоцированы в прибалтийской стране. Она объявила о создании новой бригады, которую можно будет оперативно перебросить в Литву при необходимости. «Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть пробелы в обороне. ПВО — одна из таких сфер, где необходимо действовать»,— сказала она на встрече с немецкими войсками.

Ранее Германия анонсировал Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber. Шесть машин будут доставлены осенью этого года, еще десять — в следующем. Украинские военные пройдут обучение по эксплуатации машин.

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