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ISW: Российские войска продолжают занимать оборонительные позиции в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 8 на 9 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска продолжают занимать оборонительные позиции в Херсонской области. Южное оперативное командование Украины сообщило, что российские силы продолжают обстреливать районы вдоль линии соприкосновения, чтобы предотвратить продвижение украинских войск, и приступили к созданию новых рубежей обороны в Бериславском и Новокаховском районах.

Выводы института:

Масштабный взрыв серьезно повредил мост через Керченский пролив, связывающий оккупированный Крым с Россией.

Взрыв не приведет к постоянному нарушению важнейших российских наземных коммуникаций (GLOC) с Крымом, но его последствия, вероятно, на какое-то время усугубят трения в российской логистике.

Российские источники утверждали, что украинские силы продолжают контрнаступательные операции в Харьковской и Луганской областях.

Российские силы продолжают атаковать населенные пункты вокруг Бахмута, Авдеевки и к западу от Донецка.

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