ISW: Российские войска продолжают занимать оборонительные позиции в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 12:34, 09 октября 2022
- Просмотров: 713
CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 8 на 9 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска продолжают занимать оборонительные позиции в Херсонской области. Южное оперативное командование Украины сообщило, что российские силы продолжают обстреливать районы вдоль линии соприкосновения, чтобы предотвратить продвижение украинских войск, и приступили к созданию новых рубежей обороны в Бериславском и Новокаховском районах.
Выводы института:
Масштабный взрыв серьезно повредил мост через Керченский пролив, связывающий оккупированный Крым с Россией.
Взрыв не приведет к постоянному нарушению важнейших российских наземных коммуникаций (GLOC) с Крымом, но его последствия, вероятно, на какое-то время усугубят трения в российской логистике.
Российские источники утверждали, что украинские силы продолжают контрнаступательные операции в Харьковской и Луганской областях.
Российские силы продолжают атаковать населенные пункты вокруг Бахмута, Авдеевки и к западу от Донецка.