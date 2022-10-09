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Число случаев COVID-19 в мире превысило 621,2 млн
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 621,24 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,55 млн человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 841,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 246 человек, Индии - 375, Франции - 2 369, Бразилии - 3 180, Германии - 1 784.

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