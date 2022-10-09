Китай вывел на орбиту обсерваторию для наблюдения за Солнцем. Фото

CentralAsia (CA) - Китай 9 октября вывел на солнечно-синхронную орбиту космическую обсерваторию для наблюдения за Солнцем Advanced Space-Based Solar Observatory (ASO-S), сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлён с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» в 07:43 по Пекинскому времени (в 02:43 по Москве).

По данным Китайской академии наук, чьи специалисты спроектировали и сконструировали аппарат массой 888 кг, ASO-S будет исследовать Солнце, находясь на солнечно-синхронной орбите высотой 720 км, в том числе его магнитное поле и корональные выбросы массы, а также предупреждать выбросы энергии, которые могут повлиять на работу оборудования на Земле.

Обсерватория будет собирать данные о двух наиболее сильных вспышках Солнца в рамках 25-го цикла солнечной активности, который продлится примерно до 2030 года, а также будет искать причины возникновения солнечных явлений и исследовать особенности их взаимосвязи.

По плану учёных, аппарат должен проработать на орбите не менее 4 лет, собирая около 500 гигабайт данных каждый день и передавая их на Землю. Доступ к ним будет предоставлен специалистам по всему миру.

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