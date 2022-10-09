Мальчик из Казахстана встретился с президентом США

CentralAsia (KZ) - Мальчик из Казахстана поговорил с президентом США Джо Байденом на улице. Об этом рассказала его мама в социальных сетях.

«Сегодня состоялись переговоры мальчика из Казахстана Альтаира и президента США Джо Байдена. Встреча прошла в кампусе Пенсильванского университета, куда президент прибыл с визитом и где учится мама Альтаира», - рассказала его мама Дина.

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