Мальчик из Казахстана встретился с президентом США

CentralAsia (KZ) - Мальчик из Казахстана поговорил с президентом США Джо Байденом на улице. Об этом рассказала его мама в социальных сетях.
«Сегодня состоялись переговоры мальчика из Казахстана Альтаира и президента США Джо Байдена. Встреча прошла в кампусе Пенсильванского университета, куда президент прибыл с визитом и где учится мама Альтаира», - рассказала его мама Дина.
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