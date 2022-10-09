Глава Евросовета посетит Казахстан и Узбекистан

Шарль Мишель

CentralAsia (KZ) - Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель посетит страны Центральной Азии. О предстоящих визитах в Узбекистан и Казахстан он написал в Twitter.

По его словам, по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 26−27 октября будет находиться в Астане и посетит встречу лидеров стран Центральной Азии.

28 октября глава Евросовета посетит Ташкент для переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«Евросоюз готов углублять связи с Центральной Азией и поддерживать региональное сотрудничество», — написал он.

В последний раз Шавкат Мирзиёев и Шарль Мишель проводили телефонный разговор 4 июля на фоне трагических событий в Каракалпакстане.

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