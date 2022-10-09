В России за сутки выявили 18,8 тыс. случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 18 819 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что в РФ количество госпитализаций за сутки составило 1 017 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 53,2%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в девяти субъектах России, снижение количества госпитализаций произошло в 70 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 20 571 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 752. Впервые с начала августа показатель заболеваемости за сутки опустился до значения менее 20 тыс. заболевших в сутки.

За минувшие сутки скончались 102 человека, накануне сообщалось о 106 умерших.

Как сказали в штабе, выздоровели за сутки 28 793 человека, или на 24,8% меньше в сравнении с 8 октября.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 203 332 случая заражения коронавирусной инфекцией, 388 199 умерших и 20 414 224 выздоровевших.