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В Казахстане за сутки выявили 39 случаев COVID

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 39 случаев коронавирусной инфекции и 3 случая коронавирусной пневмонии, летальных исходов не зафиксировано.

Данных о заболеваемости по регионам Минздрав нет.

Лечение от КВИ продолжают получать 1 082 человека (945 КВИ+ и 137 КВИ-), из них в стационарах находятся 116 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 966 человека. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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Коронавирус в Казахстане
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