В WhatsApp появилась платная подписка Premium
- Азия и мир, общество
- 15:25, 09 октября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Разработчики WhatsApp анонсировали запуск Premium подписки. Платная подписка будет отличаться от обычной версии мессенджера двумя эксклюзивными функциями, передает портал Android Police.
Уже сейчас в бета-версии WhatsApp для iOS и Android есть соответствующий раздел. Перед оформлением подписки можно будет воспользоваться бесплатным 30-дневным пробным периодом.
Обладатели Premium подписки смогут подключать к одному бизнес-аккаунту до 10 устройств. Эта функция будет полезна большим организациям. Благодаря этой возможности руководитель структуры и его сотрудники смогут подключаться к профилю одновременно.
Стоимость подписки пока неизвестна – она будет отличаться в зависимости от региона.
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