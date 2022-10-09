В WhatsApp появилась платная подписка Premium

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CentralAsia (CA) - Разработчики WhatsApp анонсировали запуск Premium подписки. Платная подписка будет отличаться от обычной версии мессенджера двумя эксклюзивными функциями, передает портал Android Police.

Уже сейчас в бета-версии WhatsApp для iOS и Android есть соответствующий раздел. Перед оформлением подписки можно будет воспользоваться бесплатным 30-дневным пробным периодом.

Обладатели Premium подписки смогут подключать к одному бизнес-аккаунту до 10 устройств. Эта функция будет полезна большим организациям. Благодаря этой возможности руководитель структуры и его сотрудники смогут подключаться к профилю одновременно.

Стоимость подписки пока неизвестна – она будет отличаться в зависимости от региона.