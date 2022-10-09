Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах

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CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Армении вечером 8 октября и сегодня утром, 9 октября, обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии Азербайджана. Об этом сообщило азербайджанское Минобороны.

Минобороны Армении назвало эту информацию ложной и заявило, что ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы.

«Вечером 8 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района и населенного пункта Ханазах Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, а утром 9 октября — позиции в направлении населенного пункта Малыбей Лачинского района»,— сказано в заявлении азербайджанского оборонного ведомства.

В Минобороны Азербайджана отметили, что подразделениями азербайджанской армии «были приняты адекватные ответные меры».

«Очередной дезинформацией является сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций»,— сообщили в оборонном ведомстве Армении. Там добавили, что ответными действиями подавили огонь противника.

После эскалации 13 сентября Баку и Ереван регулярно обстреливают приграничные территории друг друга. 6 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Праге на саммите Европейского политического сообщества. По итогам переговоров азербайджанский президент заявил, что мирный договор с Ереваном может быть подписан до конца года.