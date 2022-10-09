Армия РФ за сутки нанесла 3 ракетных и 26 авиационных ударов, - Генштаб ВС Украины

- Азия и мир, политика
- 18:41, 09 октября 2022
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CentralAsia (CA) - Армия РФ за последние сутки нанесла по территории Украины три ракетных и 26 авиационных ударов по территории Украины. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ на 9 октября.
Ночью российские войска ударили по жилым домам и гражданской инфраструктуре Запорожья. Кроме того, огневому поражению подверглось более 30 населенных пунктов.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили Российские атаки в районах Терни, Соледар, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельське и Перемога.
Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла более 30 ударов.
В частности, 24 удара – по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 9 по зенитным ракетным комплексам.
Ракетные войска и артиллерия Украины поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада с боеприпасами и 11 других важных объектов, добавили в Генштабе.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
По данным штаба в других направлениях российские войска совершали обстрелы:
- на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Мезеновка и Рыжевка Сумской области;
- на Слобожанском направлении – из танков, минометов и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречное, Зарубовка, Волчанск, Гатище;
- на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка и Раздолевка;
- на Бахмутском направлении противник оказал огненное влияние в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опросное, Зайцево и Нью-Йорк;
- на Авдеевском направлении, из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, обстреляны районы Марьинки, Шахтерского, Водяного и Новомихайловки.
- в Новопавловском и Запорожском направлениях от российских обстрелов пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новоданиловка, Красное, Новоселка, Полтавка и Малые Щербаки.
- на Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более двадцати пяти населенных пунктов по всей линии столкновения.