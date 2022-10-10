Window on Eurasia: Буряты, калмыки и тувинцы уезжают, чтобы избежать мобилизаци, а Монголия и Казахстан им помогают

CentralAsia (MNG) - Русские и нерусские, как правило, по-разному реагировали на приказ Путина о мобилизации: более разрозненные русские предпочитали бежать, а этнически консолидированные нерусские — протестовать.

Но это верно только при сравнении всего одного со всеми остальными. Многие русские протестовали, и многие нерусские предпочли уезжать, хотя это действие последних привлекло меньше внимания и, по-видимому, часто предпринималось по коллективным, а не индивидуальным причинам.

Три нерусских меньшинства, члены которых решили уезжать, — это буряты, калмыки и тувинцы, все мусульманские национальности, живущие далеко от Москвы. Им помогают отдельные лица и группы в их рядах, которые считают, что бегство — единственный способ «сохранить будущее своих народов», а также активисты в Монголии и Казахстане.

Численность таких людей еще более чем на порядок меньше, чем 260 000 этнических русских, бежавших за границу, но по сравнению с численностью вовлеченных наций она гораздо больше и может иметь равное или большее значение для будущего этих народов.

Эти новые нерусские эмиграции, как и их предшественники в советское время, могут стать важным источником информации для внешнего мира о том, что происходит на их родине, и послужить источником надежды на то, что их народы в будущем будут освобождены от российского колониального господства.

Это даже более вероятно, потому что эти нерусские эмигранты уехали по этнонациональным, а не только по личным причинам, и, таким образом, с большей, чем с меньшей вероятностью, образуют за границей такие сообщества, как русские после большевистской революции, но сделали гораздо меньше в последующих волнах.

С другой стороны, русские и нерусские сильно различаются по тому, как они реагируют на возможность службы в армии и на потери, которые несут вступающие. Эти две группы также различаются в том, как их сообщества думают о войне и сообщают о ней. Как отмечает Анатолий Несмиян, ведущий блог под псевдонимом «El Murid», русские гораздо более распылены советской и постсоветской жизнью, чем нерусские. Таким образом, они, скорее всего, будут действовать индивидуально и бежать из страны, а не участвовать в коллективных действиях. Напротив, нерусским удалось сохранить большую этническую сплоченность и, таким образом, коллективно ответить протестами. Правда, в Москве и других городах России вспыхнули широко освещаемые акции протеста; однако гораздо более многочисленными, если не такими крупными, были демонстрации в нерусских и бедных, но преимущественно русских районах вне мегаполисов.

Эта разница между русским и нерусским поведением усугубляется ключевыми различиями в тех, кто выступает против войны между двумя группами. Российские группы, выступающие против войны, не только ориентированы на Москву, но и обычно говорят о стране в целом, а не только о этническом русском большинстве. В результате они часто больше говорят о нерусской оппозиции, чем о русском гневе, что приводит к усилению, а не преодолению чувства беспомощности среди многих россиян за пределами Москвы.

источник: Window on Eurasia

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