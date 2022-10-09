В Астане и еще 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

CentralAsia (KZ) - В Астане и еще 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение на понедельник, сообщает РГП «Казгидромет».

«В Астане 10 октября ночью и утром ожидается туман. В Акмолинской области на севере, востоке ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман», - говорится в сообщении.

В Кызылординской области днем в центре ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с.

В области Улытау ночью и утром на севере ожидается туман.

«В Туркестанской области на севере, западе ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем в горных районах порывы 23 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки -2. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-северо-восточный 15-20 м/с», - предупредили синоптики.

В Атырауской области на большей части ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Атырау днем 10 октября ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с

В Мангистауской области днем на севере, востоке, в центре ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке области временами порывы 25 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

«В Карагандинской области ночью и утром 10 октября на западе, севере ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман», - отмечено в информации.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере, востоке ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске 10 октября ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области на юге ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем на севере, западе, юге ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу, в районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный 17-22, порывы 25 м/с.

В Жамбылской области ночью 10-12 октября в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, 10-12 октября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 10-11 октября порывы 23-28 м/с. Ночью 10-12 октября в горных районах ожидаются заморозки -3. В Таразе ветер северо-восточный, днем 10 октября порывы 15-20 м/с.

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