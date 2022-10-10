Цогтбаатар положил конец монополии Японии на чемпионате мира по дзюдо

CentralAsia (MNG) - Невероятная динамика чемпионата мира по дзюдо продолжилась и в третий день в Ташкенте.

Флагманское мероприятие Международной федерации дзюдо в столице Узбекистана было бурным, местные жители и болельщики с нетерпением ждали того, что обещало стать еще одним феноменальным днем дзюдо.

Цогтбаатар Цэнд-Очир из Монголии и бразильянка Рафаэла Сильва положили конец монополии Японии на чемпионате мира по дзюдо в Ташкенте, так как толпа была на их стороне, чтобы завоевать золото в третий день.

Япония выиграла все четыре доступных титула перед сегодняшним соревнованием на Humo Arena в столице Узбекистана, и спортсмены, принимавшие участие как в мужском, так и в женском финале, казалось, что доминирование продолжится.

Однако Сильва положила этому конец в решающем поединке среди женщин до 57 кг против Харуки Фунакубо на Humo Arena.

Пара атаковала стоя и безуспешно боролась за контроль над партией на протяжении большей части боя, но за 30 секунд до конца чемпионка Rio 2016 продемонстрировала яростный бросок — коши гурума (бросок через бедро с захватом шеи). Этот шаг принес ей ваза-ари к взрыву шума пылких зрителей, поскольку он закрепил за ней второй титул чемпиона мира, первый из которых вернулся в 2013 году. Сильва бросилась к своему тренеру и эмоционально обняла ее.

Это был ее первый раз на чемпионате мира с тех пор, как она отбыла двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил после положительного результата теста на фенотерол, который используется для лечения респираторных заболеваний.

Южнокорейская 19-летняя Мими Ху продемонстрировала свою неопытность на последних этапах турнира, поскольку она проиграла свой полуфинал из-за дисквалифицирующего хансоку-макэ из-за слишком большого количества мелких нарушений, прежде чем сделать то же самое снова в матче за бронзу. Выиграла от этого монголка Энхрийлэн Лхагватогоо, которая впервые поднялась на мировой подиум.

И в итоге Энхрийлэн завоевала бронзую медаль.

На третьем этапе к ней присоединилась действующая чемпионка Джессика Климкейт из Канады после того, как она одержала двойную победу в ваза-ари над израильтянкой Тимной Нельсон-Леви.

Японская звезда Хасимото Соити выглядел в форме для категории до 73 кг. Чемпион мира 2017 года победил грузинскую легенду и действующего чемпиона мира Лашу Шавдатуашвили на пути к финалу, которого подбадривала его семья.

Там он встретился с бронзовым призером Олимпийских игр из Монголии Цогтбаатар Цэнд-Очир, что стало самым ярким моментом на его пути к финалу против канадца Артура Маргелидона. Благодаря молниеносному ответу Цогтбаатар выиграл первый титул чемпиона мира в Монголии с 2017 года. После первого турнира Большого шлема в Улан-Баторе в июне этот год был фантастическим для монгольского дзюдо.

И Цогтбаатар одержал победу над Соичи Хашимото, гарантируя, что Япония не расширит свое лидерство в медальном зачете в решающей весовой категории до 73 кг среди мужчин.

Поединок дошел до раунда с золотым счетом, и Хашимото оказался в многообещающей позиции. Затем он пошел на подсечку ногой сзади, но из-за этого другая его нога выскользнула из-под него.

Пара упала назад вместе, но Цогтбаатар удалось забраться на своего противника в воздухе, чтобы обеспечить точку ваза-ари для золота при приземлении.

Макс-Эрве Джордж, генеральный директор Ultima Group, вручил медали, а бывший президент Монголии и президент Монгольской ассоциации дзюдо Баттулга Халтмаа наградил своих соотечественников денежными призами.

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«Сегодня я проснулся номером один», — сказал Цогтбаатар Цэнд-Очир. «Я приехал сюда сегодня, чтобы стать чемпионом мира, и я сделал это».

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