Якорь монгольского корабля, обнаруженный со дна моря у Нагасаки спустя 741 год. Видео

CentralAsia (MNG) - Найден якорь с монгольского корабля, затонувшего у берегов острова в этом городе на юго-западе Японии во время попытки вторжения в Японию в 1281 году.

На данный момент во время строительных обследований гавани было спасено девять якорей, но запланированное извлечение проводилось впервые. Два монгольских корабля были обнаружены на морском дне, и последнее обнаружение послужит ступенькой к спасению самих кораблей.

Якорь представляет собой сочетание дерева и камня. 1 октября с помощью воздушного шара его деревянную часть подняли со дна примерно на 20 метров ниже поверхности. Плавающий в воде примерно в 150 метрах от берега острова Такасима, он был затем отбуксирован к берегу и впервые за 741 год поднят краном на поверхность из глубины.

V-образный якорь имеет длину примерно 175 сантиметров и его предполагаемый вес чуть менее 200 килограммов. Его перевезли на грузовике в муниципальный археологический центр и поместили в резервуар, наполненный морской водой. Его можно сохранить около двух лет, замачивая в воде, смешанной с трегалозой, типом сахара, который предотвращает скручивание и коробление древесины.

Якорь отличается по типу от девяти предыдущих спасенных якорей, у которых были якорные камни с обеих сторон дерева, и он может дать ключ к разгадке методов добычи и состава монгольского флота.

Каменная часть якоря длиной около 230 см была извлечена 2 октября и должна была быть выставлена на всеобщее обозрение в центре с 8 октября вместе с деревянной частью.

Восстановление было проведено муниципальным правительством Мацууры с бюджетом около 19 миллионов иен (около 131 000 долларов США), включая субсидии центрального правительства и префектуры, а также средства, собранные за счет краудфандинга. Поскольку местному правительству трудно самостоятельно спасти судно, мэр Йошиясу Томода выразил надежду, что национальное правительство приложит усилия для этого.

источник: RKB毎日放送

перевод: Татар С.Майдар

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