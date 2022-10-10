Граждане России устремляются в Монголию, чтобы уклониться от призыва в армию, — The Diplomat

CentralAsia (MNG) - Монголия обычно не является местом назначения для беженцев. Теперь ей нужно на лету определить политический ответ.

Война России на Украине произвела эффект домино, породив экономический, дипломатический, а теперь и гуманитарный кризисы. Российские граждане изо всех сил пытаются избежать приказа о призыве на военную службу, исходящего от президента России Владимира Путина.

В сентябре Монголия сообщила о росте числа российских граждан, пересекающих монголо-российскую границу и ходатайствующих о предоставлении статуса временного проживания или, в некоторых случаях, о продлении срока пребывания.

С конца сентября тысячи граждан России бежали в Монголию в поисках временного пребывания. Иммиграционное агентство Монголии сообщило, что 6 268 граждан России прибыли в Монголию через пограничный порт Алтанбулаг.

Кроме того, с 21 по 29 сентября статус временного проживания в Монголии продлили 748 граждан России. На следующей неделе более 1000 человек обратились за юридической консультацией и консультацией по вопросам иммиграции при подаче заявления на временное проживание.

Монголы зафиксировали и разместили в социальных сетях массовый наплыв граждан России, въезжающих в Монголию. Хотя монголы знают о продолжающейся российско-украинской войне, возможно, Улан-Батор не ожидал такого внезапного наплыва мигрантов.

Монголия — не единственное направление для российских граждан и семей, бегущих из страны.

Только за сентябрь Кыргызстан зарегистрировал въезды около 22 тысяч граждан России. Недавно Казахстан принял 200 000 российских граждан. Уже есть сообщения о неоднозначных взглядах на экономические возможности Алматы принять такое большое количество беженцев. Грузия, Финляндия и Норвегия также сообщили об увеличении внезапной миграции из России.

Надвигающийся гуманитарный кризис, вызванный тем, что русские хлынули через границу, в основном к уже бедным соседям, является еще одним примером опустошения, вызванного войной России против Украины.

Несмотря на свой обширный ландшафт, Монголия не известна тем, что принимает военных беженцев или принимает много иммигрантов. Однако в прошлом Монголия приютила людей из раздираемых войной стран или авторитарных режимов, хотя и очень от случая к случаю.

В данном случае Улан-Батор, видимо, решил принять русских мигрантов. По словам директора отдела Иммиграционного агентства Монголии, «учитывая текущую ситуацию и бегство граждан Российской Федерации, Монголия предоставит временный вид на жительство людям, которые имеют или будут обращаться».

Решение монгольского правительства помочь гражданам России можно рассматривать как косвенное участие Монголии в российско-украинском кризисе. С начала российско-украинской войны на Монголию оказывали давление, чтобы она высказалась, а иногда ее обвиняли в том, что она недостаточно делает для поддержки независимости Украины или санкций против Кремля.

Несмотря на это геополитическое давление, Улан-Батор стремится поддерживать отношения между людьми, а не полностью поддерживать одну сторону в конфликте.

Продолжающееся вторжение России в Украину представляет серьезную гуманитарную угрозу для Северо-Восточной Азии и Центральной Азии. Приграничным странам сейчас приходится сталкиваться с наплывом российских граждан, бегущих с родины. На протяжении всей истории массовая миграция всегда рассматривалась как экономическое бремя для принимающих обществ.

Во время «арабской весны», когда беженцы бежали в Европу, страны были вынуждены проводить новую политику, чтобы справиться с наплывом мигрантов. Одним из таких примеров является использование Данией экономического принципа запрета бесплатных обедов, который позволил датчанам конфисковать второстепенные предметы у прибывающих беженцев.

Учитывая нынешний постпандемический этап восстановления мировой экономики, подобный гуманитарный кризис может привести к рецессии и нестабильности у соседей России.

Война Путина на Украине — это уже не внешнеполитический вопрос Монголии, а внутренний вопрос. Количество граждан, бегущих из России, может иметь серьезные последствия для экономического здоровья и стабильности Монголии.Есть также тревожные последствия для монголов, проживающих в России. Как отметил Кирилл Кривошеев для Фонда Карнеги, «российские власти открыто преследовали трудовых мигрантов из соседних стран, предлагая хорошую оплату и ускоренный процесс получения гражданства в обмен на службу в армии».

Кроме того, экс-президент Монголии Элбэгдорж Цахиа выразил обеспокоенность решением Путина задействовать этнические монгольские меньшинства из Сибири и Якутии, используя их в качестве пушечного мяса в своих амбициях на Украине.

По словам аналитика из Монголии, пожелавшего остаться неизвестным: «Скорее всего, это временная ситуация. Я не вижу, чтобы Монголия принимала слишком много беженцев. Большинство из них направляются в другие страны, такие как Южная Корея, Турция и Таиланд. Если подумать, Монголия на самом деле не является гостеприимной или экономически благоприятной страной для мигрантов».

Массовый исход граждан России, спасающихся от мобилизации, свидетельствует о том, чего хочет русский народ. Что касается соседних стран, таких как Монголия, балансирование дипломатических отношений с Москвой и управление потоком иммигрантов из России, которые вскоре станут беженцами, если война продолжится, заставит правительства принять меры, даже если это означает, что Путину придется позаботиться о своем народе. Ведь Монголия и другие соседи России не обязаны заботиться о российских гражданах, стремящихся к мирной жизни.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

источник: The Diplomat

перевод: Татар С.Майдар

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