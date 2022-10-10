Спикер Сената парламента Канады Джордж Дж. Фьюри прибыл с официальным визитом

CentralAsia (MNG) - Делегация во главе с Председателем Сената Парламента Канады Джорджем Дж. Фьюри прибыла в Улан-Батор в воскресенье, 9 октября, с официальным визитом в Монголию.

На ажропорту Чингисхана высокого гостя приветствовали заместитель Спикера Великого Государственного Хурала Одонтуяа Салдан, член ВГХ и председатель монголо-канадской парламентской группы в Парламенте Дамдинням Гонгор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Монголии Катрин Э. Ивкофф и другие официальные лица. Об этом сообщили в управлении по СМИ и связям с общественностью Великого Государственного Хурала.

По приглашению председателя Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав с 9 по 13 октября с официальным визитом Монголию посетит спикер сената Канады Джордж Фьюри.

Утром 10 октября начнется официальное мероприятие, когда председатель Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав встретит почетного гостя на главной площади Улан-Батора.

В ходе своего визита спикер Сената Канады Джордж Фьюри и председатель ВГХ Г.Занданшатар проведут официальные переговоры по вопросам расширения отношений и сотрудничества между двумя странами.

Также Джордж Фьюри нанесет визит президенту Монголии Хурэлсух Ухнаа и встретится с премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

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