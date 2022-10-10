Музей Чингисхана откроется завтра в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Музей Чингисхана, построенный на месте Музея естественной истории, откроется для публики 11 октября 2022 года.

В этом музее около 10 400 культурных экспонатов, причем 8% составляют очень примечательные экспонаты.

Создание музея имеет пять основных значений, в том числе:

Отображать историю монгольской государственности как комплекс, сохранять культурное наследие в условиях нормы и требований безопасности;

Привлекать не только монголов всех возрастов, но и монголов и людей со всего мира и предлагать им достоверную информацию об истории Монголии;

Иметь полный потенциал для экономического развития культуры и туризма;

Быть примером того, как монголы могут сами строить гигантские сооружения.

Фасад здания украшен тамгами (печатями) пяти хаанов /царей/ Великой Монгольской империи: Чингис, Өгөөдэй, Гуюг, Мөнх и Аригбөх.

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