Музей Чингисхана откроется завтра в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Музей Чингисхана, построенный на месте Музея естественной истории, откроется для публики 11 октября 2022 года.
В этом музее около 10 400 культурных экспонатов, причем 8% составляют очень примечательные экспонаты.
Создание музея имеет пять основных значений, в том числе:
- Отображать историю монгольской государственности как комплекс, сохранять культурное наследие в условиях нормы и требований безопасности;
- Привлекать не только монголов всех возрастов, но и монголов и людей со всего мира и предлагать им достоверную информацию об истории Монголии;
- Иметь полный потенциал для экономического развития культуры и туризма;
- Быть примером того, как монголы могут сами строить гигантские сооружения.
Фасад здания украшен тамгами (печатями) пяти хаанов /царей/ Великой Монгольской империи: Чингис, Өгөөдэй, Гуюг, Мөнх и Аригбөх.
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