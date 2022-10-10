Мировая премьера монгольского фильма Harvest Moon в Ванкувере

CentralAsia (MNG) - Один из известных актеров из Монголии, Амарсайхан Балжинням, в основном известен своими ролями крутого парня в боевиках «За границей в ловушке» и «Марко Поло» на Netflix, где он играет брата Хубилай-хана Аригбөх. На этот раз зрители увидят в нем обычного человека в его режиссерском дебюте «Harvest Moon», где он играет Тулгаа, кроткого шеф-повара из Улан-Батора, который сталкивается с дилеммой в своей жизни.

Когда до него доходит известие о болезни отчима, Тулгаа возвращается в сельскую местность, чтобы выполнить свои сыновние обязанности, и соглашается закончить уборку сена, которую обещал сделать его старик. Там он встречает Тунтуулэй (Тэнуун-Эрдэнэ Гарамханд), дерзкого десятилетнего мальчика, который живет с бабушкой и дедушкой, а его мать-одиночка работает в городе.

В Тунтуулэй, безусловно, есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. «Слабый человек спотыкается о тупую косу», — насмешливо говорит он, увидев покрытую волдырями руку Тулгаа. Помимо того, что у него есть полный список литературных шуток, герой-подростк с ловкостью сворачивает сигареты своего деда и регулярно ругается с небрежностью, хотя часто не до конца понимает, что говорит. В некотором отношении мальчик повзрослел не по годам в отсутствие родителей.

Адаптированный из рассказа Бум-Эрдэнэ Тумэнбаяр, фильм, по сути, представляет собой двуручную историю о связи мужчины и ребенка со всеми другими персонажами на заднем плане. Желая отдохнуть от семейной жизни с бабушкой и дедушкой, Тунтуулэй начинает дружить с Тулгаа при каждой возможности, и у них развиваются заботливые отношения.

Амарсайхан привносит в свое выступление банальную манеру поведения, отличая Тулгаа от обычного скряги в этом жанре, доказывая при этом, что он разносторонний актер. Тэнуун-Эрдэнэ, уже с дюжиной фильмов за плечами, вызывает восхищение своим убедительным изображением острого на язык деревенского мальчишки.

Возможно, благодаря актерскому опыту режиссера актерский состав в целом играет естественно, без неуклюжих, драматических реплик — довольно неприятная и распространенная проблема во многих монгольских постановках, совсем недавно продемонстрированная победителем в номинации «Лучший полнометражный фильм» на Новом фестивале этого года. Йоркский фестиваль азиатского кино, фильм «Продавщица» Жанчивдорж Сэнгэдорж.

Ни Тулгаа, ни Тунтуулэй никогда не встречались с его биологическим отцом, и их тянет друг к другу, учитывая их общую эмоциональную рану. История начинается на этом знакомом пути и вполне предсказуемо движется к душераздирающему пункту назначения, о котором можно догадаться через десять минут после начала фильма, когда задан тон.

Но иногда дело больше в исполнении, чем в свежести истории. Амарсайхан обращается с материалом с изяществом и обаянием. Сценарий можно было бы легко переработать в полноценную комедию с ошибочной идентификацией, особенно с учетом того, что многие из актеров второго плана на самом деле комики, но режиссер придает проекту более прозаичный характер, вставляя несколько юмористических моментов.«Кому нужен этот мусор? Я не ребенок», — усмехается Тунтуулэй, когда Тулгаа спрашивает его, не хочет ли он купить игрушку в одной из сцен, которая затем сразу же переходит к Тунтуулэй, подписывающемуся на «Если ты счастлив, и ты это знаешь», погрузившись в детский кукольный театр.

Актер-продюсер, ставший режиссером, делает историю эмоциональной, избегая при этом сентиментальности. Некоторые красивые диалоги неизбежно теряются при переводе, а некоторые части английских субтитров совершенно неточны, содержат предложения, которые не произносятся, и, таким образом, изменяют характеристику (например, возьмите телефонный разговор Тунтуулэй с его матерью). В фильме практически нет недиегетического звучания, а его коммуникативное, красноречивое молчание помогает задать легкий тон. Быстрый монтаж Баярсайхан Батсух также помогает уменьшить сентиментальные излишества в течение 90-минутного хронометража.

Хотя ранняя сцена в помещении могла бы выиграть от лучшего освещения, чтобы не позволить неустойчивой тени отвлекать внимание, операторская работа в целом остается достаточной, чтобы продвигать историю вперед. Кинематография принадлежит Джошуа Фишеру, который работал над посредственным боевиком 2019 года «The Mongolian Connection» с Амарсайханом в главной роли.

Более поздние живописные кадры сенокоса напоминают шедевр монгольского художника Одон Гэлэг «После работы», но Фишер знает лучше, чем демонстрировать один за другим длинные планы идиллических пейзажей. На самом деле, фильм весьма успешен в своем аутентичном изображении жизни в монгольской степи и не прибегает к самоэкзотике и кинематографическому культурному туризму — суждению, которое, возможно, не каждый разделяет в одной сцене с танцами и пением вокруг костер.

Впечатляюще отполированное по стандартам первого фильма исследование Амарсайханом (сводного) отцовства в «Harvest Moon», несомненно, простое, но болезненно нежное, что вполне может оказаться выигрышной комбинацией в Ванкувере.

Мировая премьера фильма состоится в секции «Авангард» на 41-м Международном кинофестивале в Ванкувере.

источник: ScreenAnarchy

перевод: Татар С.Майдар

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения