Центральный банк Монголии назвал управление долгом «задачей номер один»

CentralAsia (MNG) - Управляющий центральным банком Монголии заявил, что сохранение долга под контролем является главной задачей сейчас на фоне усугубляющегося кризиса иностранной валюты по мере сокращения резервов.

«2023 год — самый напряженный год, связанный с государственным долгом», — заявил в четверг законодателям Лхагвасурэн Бядран. «Управление долгом в 2023 году кажется задачей №1, которую необходимо выполнить».

Валютные резервы в размере 2,8 млрд долларов не находятся на «уровне опасности», сказал он, добавив, что резервы увеличились в сентябре впервые в этом году. По его словам, правительство может перейти к погашению части своего долга, если резервы продолжат расти.

Проблемы с иностранной валютой в Монголии усугубляются после того, как резервы упали на 45% по сравнению с пиковым значением в апреле прошлого года. Khan Bank, крупнейший кредитор страны, начал ограничивать сумму покупки иностранной валюты клиентами в сентябре, сославшись на «проблемы с ликвидностью». По словам многочисленных клиентов, другие коммерческие банки сделали то же самое.

Khan Bank заявил, что исключения были сделаны для клиентов, включая корпоративных клиентов и клиентов малого и среднего бизнеса, и что по состоянию на 5 октября его коэффициент ликвидности в иностранной валюте был почти в три раза больше, чем требуется Банку Монголии.

Валютный кризис связан с дефицитом счета текущих операций Монголии, самым широким показателем торговли товарами и услугами, который резко увеличился в этом году, поскольку экспорт резко упал, а рост цен на энергоносители привел к увеличению стоимости импорта. Поставки Монголии в соседний Китай, ее крупнейшего торгового партнера, были серьезно нарушены из-за пекинского контроля Covid Zero.

Дефицит счета текущих операций за первые восемь месяцев года составил 2,4 миллиарда долларов, что на 43% больше, чем за тот же период 2021 года.

Лхагвасурэн сказал, что стране необходимо увеличить экспорт, чтобы ослабить давление на текущий счет. По его словам, сокращение транспортных расходов за счет устранения узких мест на границе поможет смягчить давление на обменный курс и рост цен.

Государственный долг Монголии составил 70% валового внутреннего продукта, говорится в июньском отчете центрального банка. По оценкам Всемирного банка, общий коэффициент долга, включая внебюджетные статьи, составил 92% за весь 2021 год.

Джордж Сюй, заместитель директора по суверенным рейтингам Азиатско-Тихоокеанского региона в Fitch Ratings Ltd., сказал, что государственные компании представляют «риски условной ответственности для государственных финансов Монголии, учитывая, что большое количество государственных предприятий являются убыточными».

Он выделил несколько факторов, которые могут служить основанием для негативного рейтингового действия: неспособность сократить дефицит бюджета или стабилизировать отношение государственного долга к ВВП или «кристаллизация крупных условных обязательств на суверенном балансе».

Валюта, тугрик, потеряла около 15% своей стоимости по отношению к доллару в этом году, а рост процентных ставок в США способствовал ее ослаблению. Банк Монголии недавно повысил процентные ставки до 12%, что, по словам губернатора, должно было «поддерживать стабильность» в экономике.

Суверенные облигации Монголии с погашением в декабре могут потерять 2,9 цента по отношению к доллару на этой неделе, что соответствует потерям на прошлой неделе, которые стали самым большим недельным снижением с марта 2020 года, согласно ценам, составленным Bloomberg. Но облигация по-прежнему торгуется на уровне 94 цента, что говорит о том, что инвесторы рассчитывают на низкую вероятность дефолта для краткосрочного платежа.

Лхагвасурэн сказал, что колебания цен на облигации, скорее всего, будут временными.

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