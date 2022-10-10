CentralAsia (MNG) - Министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн провел встречу с Шахбаз Ханом, директором и представителем офиса ЮНЕСКО в Пекине.

- Монголия планирует разработать национальную программу обучения на протяжении всей жизни. В рамках ЮНЕСКО будет оказывать политическую и техническую поддержку, а в нашей стране будут работать два эксперта Института непрерывного обучения.

- ЮНЕСКО уделяет особое внимание развитию политики информационно-коммуникационных технологий в сфере образования. Бюджет в размере 1 000 000 долларов США необходим для реализации совместного проекта «Умный класс» с Huawei. Huawei Mongolia может предоставить финансирование в размере 200 000 долларов США.

- Школы-филиалы ЮНЕСКО будут связаны с монгольскими школами-филиалами и будут работать в направлении обмена опытом.

- В рамках цифрового перехода сферы образования предлагается создать в Монголии центр ЮНЕСКО второго уровня. Также было предложено создать сеть сотрудничества подразделений ЮНЕСКО и университетов Монголии.

- Законопроект об образовании Монголии разработан в рамках рекомендаций ЮНЕСКО.

- В этом году предприняты действия по включению каждого ребенка в детский сад и по улучшению доступа к детскому саду.

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